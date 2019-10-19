2019-10-19T06:06:04+03:00
Политика

Лидер республиканцев в Сенате назвал решение о выводе войск из Сирии «стратегической ошибкой»

Политик сравнил это с «безрассудным выводом» военных из Ирака
Мария ИГНАТЬЕВА
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Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл назвал вывод американских военных из Сирии «серьезной стратегической ошибкой». Он сравнил решение президента Дональда Трампа с похожими действиями предыдущего лидера страны Барака Обамы.

- Вывод войск США из Сирии - это серьезная стратегическая ошибка. К сожалению, недавно объявленный вывод войск может стать повторением безрассудного вывода из Ирака администрацией Обамы, который в первую очередь поспособствовал подъему ИГ*, - сказал сенатор газете The Washington Post.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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