Секретные учения НАТО в Германии проходят по сценарию атомной войны

СЕГОДНЯ 07:21 2019-10-19T07:37:56+03:00

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На территории Германии проходят секретные военные учения по отработке сценария начала атомной войны. В маневрах под названием Steadfast Noon участвуют не только Военно-воздушные силы ФРГ, но и их партнеры по НАТО. Отработка началась еще на прошлой неделе.

Военнослужащие учатся использовать самолеты, способные нести ядерное оружие. Немецкая сторона задействовала истребители Tornado 33-ей авиационной эскадры с базы близ населенного пункта Бюхель.

Именно там, по неофициальным данным, хранятся порядка 20 американских ядерных боеголовок типа B61. Их используют в рамках стратегической концепции Североатлантического альянса по устрашению потенциальных противников, передает DPA.

Сайт kp.ru писал, что риск начала ядерной войны, действительно, постоянно увеличивается. Тревожные прогнозы начали делать, еще когда США только решили выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

ИСТОЧНИК KP.RU