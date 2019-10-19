Насобирала: в Подмосковье женщина пошла за грибами, а нашла шубу

СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-19T09:56:30+03:00

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Подмосковный осенний лес полон не только ароматными грибами, но и приятными сюрпризами. Вместо увесистой корзинки опят и сыроежек жительница Фрязино принесла домой настоящую норковую шубу.

Женщина наткнулась на необычный сверток едва отойдя от дороги в Щелковском лесу. Шубка была аккуратно свернута и спрятана за одним из пеньков недалеко от дачного поселка.

Светлана сначала недоверчиво потыкала меховой шарик палкой и лишь потом решилась его развернуть. Если не считать поеденных молью манжетов и подола, то одежка находилась в отличном состоянии. Мех даже не намок. Забыв про грибы, счастливица поспешила с находкой домой.

"Так как руки у меня растут из нужного места, то я ее притащила домой, обрезала, и будет у меня на зиму шубка", - поделилась своей радостью жительница Подмосковья.

При этом она в шутку попросила владельцев ценных мехов в будущем оставлять вещи новыми прямо с ценниками. На эту одежду Светлане придется потратить порядка пяти тысяч рублей - деньги пойдут на химчистку, передает "Подмосковье сегодня".

Сайт kp.ru писал, что необычные находится делаются не только в лесах нашей страны, но и за рубежом. Так, в прошлом году на Украине обнаружили мешки с сотнями миллионов изрезанных гривен.

ИСТОЧНИК KP.RU