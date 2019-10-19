2019-10-19T09:56:30+03:00
Общество

Насобирала: в Подмосковье женщина пошла за грибами, а нашла шубу

Аккуратно свернутая норковая одежка лежала за пеньком недалеко от дороги
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments14
Светлана решила подшить шубку и носить ее зимойСветлана решила подшить шубку и носить ее зимойФото: Иван ПРОХОРОВ
Изменить размер текста:

Подмосковный осенний лес полон не только ароматными грибами, но и приятными сюрпризами. Вместо увесистой корзинки опят и сыроежек жительница Фрязино принесла домой настоящую норковую шубу.

Женщина наткнулась на необычный сверток едва отойдя от дороги в Щелковском лесу. Шубка была аккуратно свернута и спрятана за одним из пеньков недалеко от дачного поселка.

Светлана сначала недоверчиво потыкала меховой шарик палкой и лишь потом решилась его развернуть. Если не считать поеденных молью манжетов и подола, то одежка находилась в отличном состоянии. Мех даже не намок. Забыв про грибы, счастливица поспешила с находкой домой.

"Так как руки у меня растут из нужного места, то я ее притащила домой, обрезала, и будет у меня на зиму шубка", - поделилась своей радостью жительница Подмосковья.

При этом она в шутку попросила владельцев ценных мехов в будущем оставлять вещи новыми прямо с ценниками. На эту одежду Светлане придется потратить порядка пяти тысяч рублей - деньги пойдут на химчистку, передает "Подмосковье сегодня".

Сайт kp.ru писал, что необычные находится делаются не только в лесах нашей страны, но и за рубежом. Так, в прошлом году на Украине обнаружили мешки с сотнями миллионов изрезанных гривен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иностранцам разрешат регистрировать приезжих в российских квартирах
Взрыв прогремел в жилом доме в Тбилиси: пострадали четыре человека
В "Нафтогазе" оценили заявление Миллера о скидке на газ для Украины
Самолет запросил экстренную посадку в Красноярске из-за сообщения о бомбе
Бумажные свидетельства о проверке счетчиков заменят электронными
Российские журналисты побывали на брошенной американцами базе в Сирии
Forbes: Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей
Минэнерго США отказалось выдавать документы для процедуры импичмента
Медведев: Россия не оставит без ответа размещение баз НАТО близ границ
В пятничных протестах в Каталонии пострадали около 90 человек
Секретные учения НАТО в Германии проходят по сценарию атомной войны
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до десяти человек
Лидер республиканцев в Сенате назвал решение о выводе войск из Сирии «стратегической ошибкой»
В NASA предупредили о летящем на Землю астероиде
В Минобороны рассказали о целях созданной по указу Путина военной компании
Медведев заявил, что формат G8 не подходит для решения мировых проблем
Во Франции выступили за приостановление членства Турции в НАТО
Захарова прокомментировала высказывание посла КНР про украинцев в Гонконге
Туристы рассказали о самых дешевых странах для отпуска
На акциях протеста в Испании пострадали 62 человека