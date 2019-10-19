2019-10-19T10:39:57+03:00
Политика

В "Нафтогазе" оценили заявление Миллера о скидке на газ для Украины

Глава "Газпрома" ранее заявил, что цена на топливо может быть меньше на 20%
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера по цене на газ для Украины. Фото: пресс-служба НАК НафтогазВ «Нафтогазе» оценили заявление Миллера по цене на газ для Украины. Фото: пресс-служба НАК Нафтогаз
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Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова главы "Газпрома" Алексея Миллера о том, что цена на российский газ при прямых поставках на Украину может быть снижена на 20%.

По мнению представителя Киева, такой вариант, действительно, возможен, но лишь при выполнении ряда условий.

"Для этого даже необязательно заключать контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом", или другой украинской компанией. Для этого необходимо, чтобы "Газпром" в соответствии с европейскими правилами не злоупотреблял своим доминирующим положением на европейском рынке", — написал Витренко у себя на странице в Facebook.

Он рекомендовал российской корпорации согласиться на перенос точки передачи газа на границу с Украиной, а также предложить свои своп-контракты другим газодобывающим предприятиям на внутреннем рынке.

Кроме того, по мнению директора "Нафтогаза" снижение цены на импортное топливо возможно в случае, если "Газпром" откажется от "блокировки" его экспорта из Средней Азии.

Сайт kp.ru писал, что сейчас между Россией и Украиной очень много судебных споров, касающихся контрактов по поставкам и транзиту газа. Миллер предложил урегулировать их в досудебном порядке до конца года. По его мнению, такое решение является единственно возможным в сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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