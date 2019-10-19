Взрыв прогремел в жилом доме в Тбилиси: пострадали четыре человека
В многоэтажном жилом доме на проспекте Давида Гурамишвили в Тбилиси прогремел взрыв. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Инцидент произошел утром в субботу, 19 октября, из-за кустарно установленного газового обогревателя воды. Стены здания с первого по четвертый этаж обвалились. Взрывной волной выбило стекла в соседних домах, также пострадали припаркованные на улице автомобили.
Травмы получили четыре человека, в том числе подросток. Все они госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU