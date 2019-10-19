Взрыв прогремел в жилом доме в Тбилиси: пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-19T10:50:36+03:00

Стены здания с первого по четвертый этаж обвалились

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В многоэтажном жилом доме на проспекте Давида Гурамишвили в Тбилиси прогремел взрыв. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Инцидент произошел утром в субботу, 19 октября, из-за кустарно установленного газового обогревателя воды. Стены здания с первого по четвертый этаж обвалились. Взрывной волной выбило стекла в соседних домах, также пострадали припаркованные на улице автомобили.

Травмы получили четыре человека, в том числе подросток. Все они госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU