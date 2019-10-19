Медведев прибыл в Белград в годовщину освобождения сербской столицы от нацистов
В субботу, 19 октября, премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом в Белград.
В узком формате глава российского правительства пообщался с премьер-министром Сербии Аной Брнабич. После в расширенном составе в формате рабочего завтрака состоялись российско-сербские переговоры, которые продолжаться с участием делегаций двух стран.
Глава российского правительства также успел посетить военный парад в честь 75-летия освобождения сербской столицы от нацистов.
Как ранее писал сайт kp.ru, Медведев сообщил, что в рамках своего визита в Сербию он намерен подписать ряд новых соглашений о двустороннем сотрудничестве. Глава кабмина отметил, что между странами нет никаких политических разногласий.
«Мы друзья, мы очень схоже смотрим на многие мировые проблемы», - сказал премьер.
Медведев прибыл в Белград в годовщину освобождения сербской столицы от нацистов.Медведев посетил торжественный военный парад в честь 75-летия освобождения сербской столицы от нацистов. На параде демонстрировалась российская и сербская военная техника, также перед трибунами прошли пешие колонным сербских военнослужащих (с) Ruptly
ИСТОЧНИК KP.RU