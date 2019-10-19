2019-10-19T18:28:30+03:00
Политика

Медведев прибыл в Белград в годовщину освобождения сербской столицы от нацистов

Премьер-министр собирается подписать новые соглашения о двустороннем сотрудничестве
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Медведев прибыл в Сербию с рабочим визитомМедведев прибыл в Сербию с рабочим визитомФото: REUTERS
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В субботу, 19 октября, премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом в Белград.

В узком формате глава российского правительства пообщался с премьер-министром Сербии Аной Брнабич. После в расширенном составе в формате рабочего завтрака состоялись российско-сербские переговоры, которые продолжаться с участием делегаций двух стран.

Глава российского правительства также успел посетить военный парад в честь 75-летия освобождения сербской столицы от нацистов.

Как ранее писал сайт kp.ru, Медведев сообщил, что в рамках своего визита в Сербию он намерен подписать ряд новых соглашений о двустороннем сотрудничестве. Глава кабмина отметил, что между странами нет никаких политических разногласий.

«Мы друзья, мы очень схоже смотрим на многие мировые проблемы», - сказал премьер.

Медведев прибыл в Белград в годовщину освобождения сербской столицы от нацистов.Медведев посетил торжественный военный парад в честь 75-летия освобождения сербской столицы от нацистов. На параде демонстрировалась российская и сербская военная техника, также перед трибунами прошли пешие колонным сербских военнослужащих (с) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU

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