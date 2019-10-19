Медведев заявил об отсутствии политических разногласий между РФ и Сербией

СЕГОДНЯ 12:01 2019-10-19T12:36:14+03:00

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что между нашей страной и Сербией нет никаких политических разногласий.

Глава правительства очень высоко оценил уровень отношений Москвы и Белграда, а также рассказал, что в рамках своего субботнего визита в республику собирается подписать новые соглашения о двустороннем сотрудничестве.

"Мы друзья, мы очень схоже смотрим на многие мировые проблемы, на балканские проблемы, на европейские проблемы, на азиатские проблемы", - сказал Медведев.

По его словам, Сербия сейчас проводит политику наибольшего благоприятствования в отношении российских инвестиций, также развивается сотрудничество на уровне крупных компаний. Эти и другие темы будут обсуждаться на встречах премьер-министра в Белграде, передает газета "Вечерние новости".

Сайт kp.ru писал, что Россия не раз заявляла о готовности и дальше оказывать помощь Сербии, в том числе финансовую. Белград отвечает тем же и отказывается выступать против Москвы наравне с другими европейскими странами.

ИСТОЧНИК KP.RU