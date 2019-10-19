Медведев заявил об отсутствии политических разногласий между РФ и Сербией
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что между нашей страной и Сербией нет никаких политических разногласий.
Глава правительства очень высоко оценил уровень отношений Москвы и Белграда, а также рассказал, что в рамках своего субботнего визита в республику собирается подписать новые соглашения о двустороннем сотрудничестве.
"Мы друзья, мы очень схоже смотрим на многие мировые проблемы, на балканские проблемы, на европейские проблемы, на азиатские проблемы", - сказал Медведев.
По его словам, Сербия сейчас проводит политику наибольшего благоприятствования в отношении российских инвестиций, также развивается сотрудничество на уровне крупных компаний. Эти и другие темы будут обсуждаться на встречах премьер-министра в Белграде, передает газета "Вечерние новости".
Сайт kp.ru писал, что Россия не раз заявляла о готовности и дальше оказывать помощь Сербии, в том числе финансовую. Белград отвечает тем же и отказывается выступать против Москвы наравне с другими европейскими странами.
ИСТОЧНИК KP.RU