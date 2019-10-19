2019-10-20T00:37:02+03:00
Политика

Медведев призвал сохранять память и правду о Второй Мировой войне

Премьер-министр РФ выступил с речью на торжественном собрании, посвящённом 75-летию освобождения Белграда от фашистских захватчиков
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Медведев призвал сохранять память и правду о Второй Мировой войнеМедведев призвал сохранять память и правду о Второй Мировой войнеФото: REUTERS
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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления на торжественном собрании по случаю 75-летия освобождения Белграда от фашистских захватчиков призвал сохранять память и правду о Второй Мировой войне.

- Семьдесят пять лет прошло с тех пор, но мы понимаем, что эта победа была достигнута благодаря мужеству и героизму тех, кто сидит сегодня в этом зале, и тех, кого уже давно нет. Именно поэтому так дорога эта победа, - подчеркнул политик.

Также Медведев поблагодарил и поздравил с праздником ветеранов, пишет "РИА-Новости".

- Лучшая дань памяти героев войны, всем, кто сложил свою жизнь за мир, это сохранение правды о войне, откровенный рассказ о том, что происходило, - подчеркнул российский премьер-министр.

Он также напомнил, что в воскресенье, 20 сентября в Москве дадут салют в честь годовщины освобождения Белграда.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Белград в годовщину освобождения сербской столицы от нацистов. Политик собирается подписать новые соглашения о двустороннем сотрудничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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