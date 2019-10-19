Медведев призвал сохранять память и правду о Второй Мировой войне
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления на торжественном собрании по случаю 75-летия освобождения Белграда от фашистских захватчиков призвал сохранять память и правду о Второй Мировой войне.
- Семьдесят пять лет прошло с тех пор, но мы понимаем, что эта победа была достигнута благодаря мужеству и героизму тех, кто сидит сегодня в этом зале, и тех, кого уже давно нет. Именно поэтому так дорога эта победа, - подчеркнул политик.
Также Медведев поблагодарил и поздравил с праздником ветеранов, пишет "РИА-Новости".
- Лучшая дань памяти героев войны, всем, кто сложил свою жизнь за мир, это сохранение правды о войне, откровенный рассказ о том, что происходило, - подчеркнул российский премьер-министр.
Он также напомнил, что в воскресенье, 20 сентября в Москве дадут салют в честь годовщины освобождения Белграда.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Белград в годовщину освобождения сербской столицы от нацистов. Политик собирается подписать новые соглашения о двустороннем сотрудничестве.
ИСТОЧНИК KP.RU