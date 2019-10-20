2019-10-20T00:20:20+03:00
В мире

Президент Сербии по-русски выразил благодарность Путину и России за поддержку

Слова благодарности политик произнес во время торжественной церемонии в Белграде, посвященной 75-летию освобождения столицы от фашистских захватчиков
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Лидер Сербии Александр Вучич в ходе торжественной церемонии в Белграде, посвященной 75-летию освобождения столицы от фашистских захватчиков по-русски поблагодарил российского лидера Владимира Путина и Россиию за поддержку.

- Тогда, в 1944 году, у нас была мощная поддержка России, в 1999 году было иначе. Я могу обидеть россиян этими словами, но я говорю искренне. Однако сегодня, и я верю в это, мы можем во всем твердо опереться на Россию , - подчеркнул Вучич.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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