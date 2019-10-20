2019-10-20T09:59:18+03:00
Общество

Кинолог объяснил, в чем опасность кормления бродячих собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев обратился к россиянам
Юлия САЛЬНИКОВА
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Собак кинолог советует пристраивать в дома или приютыСобак кинолог советует пристраивать в дома или приютыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Кормление бездомных собак может привести к печальным последствиям. Кинолог, президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, объяснил, почему милосердным людям стоит найти другой способ помочь животным.

- Оказание помощи слабому, попавшему в беду, – это обязанность любого цивилизованного человека. Но собака, которая живет на улице, не всегда нуждается в нашей помощи. Лучшим вариантом в этой ситуации станет не прикармливание, а устройство собаки в приют, - приводит слова Голубева РИА Новости.

Он объясняет – собака домашнее животное и в цивилизованном мире не должно быть такого явления, ка бродячие собаки. Если подкармливать собаку, то она решит, что это ее территория. Если при этом животное не стерилизовано, что во дворе дома, где собаке выносят еду, может появиться вскоре целая стая. Для стаи характерно защищать свою территорию.

- Это естественное для бездомных собак поведение становится причиной страшных трагедий. Получается, что помощь оборачивается новой проблемой, - говорит эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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