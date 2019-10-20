Песков: Турецкая операция в Сирии может навредить политическому урегулированию

СЕГОДНЯ 16:02 2019-10-20T16:02:20+03:00

По словам Ушакова, в данной ситуации главное, чтобы Турция действовала «соразмерно» [видео]

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Турецкая военная операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии может навредить политическому урегулированию в регионе. Такую оценку действиям Анкары дали помощник президента России Юрий Ушаков и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«У всех вызывает крайнюю обеспокоенность ситуация и её развитие на северо-востоке Сирии, где сейчас происходят события, которые потенциально могут навредить делу политического урегулирования», - сказал пресс-секретарь президента в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Ушаков отметил, что в сложившийся ситуации главное, чтобы Анкара действовали «соразмерно» и не мешала политурегулированию в Сирии.

Напомним, 17 октября, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс достигли соглашения о приостановке боевых действий на 120 часов. По договору формирования Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Силы народной самообороны» (СНС) в течение пяти дней должны покинуть зону безопасности. Накануне Эрдоган пригрозил, что может «продолжить сокрушать терроризм» курдов, если условия не будут выполнены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737523" frameborder="0"></iframe> Операция Турции в Сирии: Продолжаются столкновения в сельской местности Тал Абьяда.Силы, поддерживаемые Турцией, были замечены в западной сельской местности Тал-Абьяда на северо-востоке Сирии (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU