СЕГОДНЯ 19:44 2019-10-19T19:44:39+03:00

Эрдоган заявил, что Турция может «продолжить сокрушать терроризм» курдов Фото: REUTERS

Анкара продолжит военную операцию, если курдские формирования не покинут зону безопасности в течение пяти дней

Изменить размер текста: A A

Анкара «продолжит сокрушать терроризм» в рамках военной операции «Источник мира», если подписанное с США соглашение не будет выполнено и курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС) в течение пяти дней не выйдут из зоны безопасности. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Не будет выполнено в течение 120 часов, Турция продолжит сокрушать терроризм на севере Сирии», - цитирует ANADOLU AGENCY турецкого лидера.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар также сообщил о продолжении военной операции в случае, если курдские силы не выполнят условия соглашения.

Напомним, 17 октября в Анкаре Эрдоган и вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс достигли соглашения о режиме тишины. По договору формирования Рабочей партии Курдистана (РПК) и СНС должны в течение 120 часов покинуть район турецкой военной операции.

ИСТОЧНИК KP.RU