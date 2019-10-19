Эрдоган заявил, что Турция может «продолжить сокрушать терроризм» курдов
Анкара «продолжит сокрушать терроризм» в рамках военной операции «Источник мира», если подписанное с США соглашение не будет выполнено и курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС) в течение пяти дней не выйдут из зоны безопасности. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Не будет выполнено в течение 120 часов, Турция продолжит сокрушать терроризм на севере Сирии», - цитирует ANADOLU AGENCY турецкого лидера.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар также сообщил о продолжении военной операции в случае, если курдские силы не выполнят условия соглашения.
Напомним, 17 октября в Анкаре Эрдоган и вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс достигли соглашения о режиме тишины. По договору формирования Рабочей партии Курдистана (РПК) и СНС должны в течение 120 часов покинуть район турецкой военной операции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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