2019-10-20T20:17:18+03:00
В мире

Трое военных погибли во время учений в США

Солдаты попали в аварию на боевой машине
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трое военных погибли во время учений в СШАТрое военных погибли во время учений в СШАФото: REUTERS
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Во время военных учений на базе сухопутных войск США Форт-Стюарт в штате Джорджия погибли трое американских военнослужащих. Ещё трое военных получили ранения и были госпитализированы. Об этом сообщил генерал-майор Тони Агуто.

Инцидент произошел с военнослужащими из бронетанковой бригады. Солдаты попали в аварию во время поездки на боевой машине.

«Сегодня душераздирающий день (…) мы все опустошены после учебной аварии сегодня утром на тренировочном полигоне Форт-Стюарт. Мы чрезвычайно опечалены потерей трех солдат и ранениями еще троих. Наши сердца и молитвы обращены ко всем семьям, пострадавшим в результате этой трагедии», - цитирует ABC генерал-майора.

Обстоятельства случившегося выясняются. По данному факту ведётся расследование.

Напомним, в мае во время военных учений на базе Кэмп-Педелтон в американском штате Калифорния в результате опрокидывания бронетранспортера погиб морской пехотинец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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