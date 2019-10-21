Минобороны Китая заявило о наивысшем уровне доверия с Россией

СЕГОДНЯ 09:53 2019-10-21T10:34:27+03:00

Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Китая Вэй Фэнхэ приняли участие в Сяншаньском форуме в Пекине Фото: REUTERS

Военное сотрудничество Москвы и Пекина служит моделью для всего остального мира

Изменить размер текста: A A

Между Китаем и Россией установлен наивысший уровень взаимного доверия. Такое мнение министр обороны КНР, генерал Вэй Фэнхэ высказал в понедельник, 21 октября, во время выступления на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине.

Он заявил, что сотрудничество наших стран в сфере безопасности служит примером для остальных государств и является важной основой глобального мира.

"В международном военном взаимодействии Китая российско-китайские военные связи сочетают в себе взаимное доверие наивысшего уровня, стратегическое сотрудничество и практическое взаимодействие", - сказал глава ведомства.

Фэнхэ подчеркнул, что Москва и Пекин сохраняют приверженность формированию нового вида партнерства в сфере безопасности, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что наши страны сотрудничают не только в области обороны, но в торговле, освоении космоса, в туристическом направлении. США же такой союз считают угрозой.

ИСТОЧНИК KP.RU