2019-10-21T10:34:27+03:00
Политика

Минобороны Китая заявило о наивысшем уровне доверия с Россией

Военное сотрудничество Москвы и Пекина служит моделью для всего остального мира
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Китая Вэй Фэнхэ приняли участие в Сяншаньском форуме в ПекинеМинистр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Китая Вэй Фэнхэ приняли участие в Сяншаньском форуме в ПекинеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Между Китаем и Россией установлен наивысший уровень взаимного доверия. Такое мнение министр обороны КНР, генерал Вэй Фэнхэ высказал в понедельник, 21 октября, во время выступления на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине.

Он заявил, что сотрудничество наших стран в сфере безопасности служит примером для остальных государств и является важной основой глобального мира.

"В международном военном взаимодействии Китая российско-китайские военные связи сочетают в себе взаимное доверие наивысшего уровня, стратегическое сотрудничество и практическое взаимодействие", - сказал глава ведомства.

Фэнхэ подчеркнул, что Москва и Пекин сохраняют приверженность формированию нового вида партнерства в сфере безопасности, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что наши страны сотрудничают не только в области обороны, но в торговле, освоении космоса, в туристическом направлении. США же такой союз считают угрозой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный мужчина поцеловал пятилетнюю дочь актера театра Станиславского
Лайнер Air France совершил аварийную посадку в аэропорту Токио
На парковке магазина в Красногорске подрались 11 человек
Каждая десятая компания России планирует сократить штат в 2020 году
В Москве ограбили кинорежиссера Хамдамова
При пожаре в ресторане в центре Москвы спасли пятерых человек
Жертвами беспорядков в Чили стали не менее десяти человек
NYT: Трамп планирует оставить на востоке Сирии около 200 военных
Шойгу рассказал о реальных причинах выхода США из ДРСМД
СМИ сообщили сбое во время учений «Гром-2019»
В Великобритании многодетная мать беременна своим 22 ребенком
Власти Чили подтвердили, что действия полиции привели к гибели протестующих
На Японию надвигаются два новых тайфуна
Социологи выяснили, что четверть россиян считают себя «жертвами перестройки»