«Доллар, гудбай?»: Россия и Китай договорились торговать между собой в рублях и юанях

Доллар уже полвека является главной мировой валютой. Так было удобно многим. Но взбалмошная риторика Белого Дома и еще более странные действия по отношению к разным странам стимулировали последних искать пути обхода. И они нашлись. Россия и Китай заключили межправсоглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.

- Оно нацелено на дальнейшее расширение использования рублей и юаней в двусторонней торговле, а также на обеспечение бесперебойности банковского обслуживания сделок в условиях нестабильности на глобальных рынках, - заявил еще в начале июня президент Владимир Путин.

В Минфине поясняют, что соглашение носит рамочный характер. Это некий фундамент. А на его базе уже можно детально прописывать все остальное. Как именно будут идти денежные потоки, через какие банки и по какому курсу. Тем не менее, процесс идет уже несколько лет. По данным Федеральной таможенной службы, за первые четыре месяца взаимный товарооборот между Россией и Китаем составил $33 млрд. Он делится примерно поровну между экспортом и импортом. То есть покупаем мы у китайцем примерно столько же, сколько и продаем им. При этом существенная часть сделок уже проходит в национальных валютах: при экспорте - 9%, при импорте - 21%.

- Мы заинтересованы в прямых расчетах без всяких посредников. Наши банки могут открывать специальные корсчета, и они открыты, и напрямую рассчитываться по контрактам. Самое оказалось быстрое, безрисковое мероприятие. Нам это выгодно, выгодно бизнесу. Рублевые счета в китайских банках, юаневые счета в российских банках, - пояснял в конце прошлого года первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

Поднебесная - наш главный торговый партнер. На ее долю приходится 15% всего внешнего оборота России. Как поясняют чиновники, переход на расчеты в национальных валютах выгоден и государству, и бизнесу. В этом случае нет опасности, что долларовые счета в иностранных банках заморозят из-за нового витка санкций.

Напомним, на днях стало известно, что Россия обсуждает переход на расчеты в рублях и евро при взаимной торговле со странами Евросоюза. Для этого Москва и Брюссель даже создали рабочую группу.

- Это было бы удобнее и надежнее, учитывая разные ограничения, которые накладываются в результате геополитических угроз и рисков, - заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. - И этот процесс, на наш взгляд, будет происходить, но очень плавно. Мы будем постепенно переключаться на наши национальные валюты. Заинтересованность в этом стала появляться. Если будет движение с двух сторон, мы постепенно сможем диверсифицировать валюты наших расчетов.

С некоторыми странами мы уже перешли на подобные взаимоотношения. Мы активно используем местные валюты при взаиморасчетах со странами Евразийского экономического союза (туда входят Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия). Доля достигает 70%. Доллар используется лишь при заключении нефтяных контрактов.