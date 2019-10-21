Авиадиспетчеров поздравили коллажем со сгоревшим Superjet-100

СЕГОДНЯ 13:30 2019-10-21T13:51:41+03:00

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Федеральный профсоюз авиационных диспетчеров России поздравил работников отрасли с профессиональным праздником коллажем, на котором был изображен сгоревший в "Шереметьево" самолет Sukhoi Superjet 100.

Пользователи социальных сетей распознали тот самый лайнер по бортовому номеру RA-89098 на крыле. Картинка была опубликована на официальном сайте профсоюза, но позже удалена.

Профсоюз уже удалил неудачный коллажФото: СОЦСЕТИ

Напомним, что 5 мая 2019 года в российский лайнер рейса Москва - Мурманск ударили молния. Вскоре после вылета из "Шереметьево" он вынужден был вернуться обратно и совершить аварийную посадку. Приземление вышло жесткий - самолет несколько раз ударился "брюхом" о взлетно-посадочную полосу. Стойка шасси подломилась, загорелся двигатель, и огонь быстро охватил всю хвостовую часть самолета.

Сайт kp.ru писал, что погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Большинство из них задохнулись.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU