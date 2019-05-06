СК показал, как выглядит сгоревший в Шереметьево самолет изнутри

СЕГОДНЯ 11:33 2019-05-06T11:57:39+03:00

В огне погиб 41 человек, включая двоих детей Фото: скрин с видео

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Следственный комитет России представил видео, на котором запечатлен борт сгоревшего в Шереметьево самолета изнутри. На кадрах видно, что пламя почти полностью уничтожило хвостовую часть "Суперджета", а обшивка, кресла и иллюминаторы превратились в единую массу.

Ранее в понедельник, 6 мая, место авиакатастрофы посетил председатель СК Александр Бастрыкин. Глава комитета осмотрел обломки лайнера, провел оперативное совещание со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел и дал ряд поручений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707011" frameborder="0"></iframe> Видео самолета рейса Москва - Мурманск, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, на утро после трагедии.

Так, например, было сказано в кратчайшие сроки организовать проведение необходимых экспертных исследований и завершить осмотр места происшествия, зафиксировав все доказательства. На данный момент эксперты уже успели изъять бортовые самописцы, аудиозаписи переговоров пилотов с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения, а также собрать образцы топлива из баков. В ближайшее время будут назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы, сообщается на сайте СК.

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Напомним, что вечером 5 мая на одной из взлетно-посадочных полос аэропорта Шереметьево загорелся самолет рейса Москва-Мурманск. Все случилось во время аварийной посадки - лайнер четыре раза "подпрыгнул" и ударился о землю, после чего стойка шасси подломилось, а ее детали пробили левый топливный бак.

Сайт kp.ru писал о том, что жертвами авиакатастрофы стал 41 человек, в том числе двое детей. Всего же на борту в момент ЧП было 73 пассажира и пять членов экипажа. Выжившие продолжают благодарить бортпроводников за профессионализм и оперативность, проявленные при эвакуации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU