КВНщик Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО Украины по вопросам Донбасса

СЕГОДНЯ 16:17 2019-10-21T16:22:33+03:00

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Советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины стал бывший КВНщик Сергей Сивохо. Он являлся продюсером «Квартала 95», в Украине считается известным актером, российский зритель его запомнил по номерам в КВН, один из самых популярных номеров команды «Дрим тим» - «Золушок».

Украинские СМИ пишут, что Сивохо пытался попасть в Верховную Раду, но одержать победу на парламентских выборах не смог.

Он встречался с бастующими шахтерами Донбасса и передал их требования президенту Владимиру Зеленскому, после чего задолженность по зарплате шахтерам была полностью погашена.

Теперь будет трудиться в СНБО УкраиныФото: facebook.com

- Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! - написал Сергей Сивохо в фейсбуке в понедельник 21 октября.

Он не первый бывший комик, который трудится во властных структурах Украины. Помимо президента Владимира Зеленского, политиком стал Иван Баканов, руководитель "Студия квартал-95", он возглавил СБУ Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU