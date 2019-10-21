КВНщик Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО Украины по вопросам Донбасса
Советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины стал бывший КВНщик Сергей Сивохо. Он являлся продюсером «Квартала 95», в Украине считается известным актером, российский зритель его запомнил по номерам в КВН, один из самых популярных номеров команды «Дрим тим» - «Золушок».
Украинские СМИ пишут, что Сивохо пытался попасть в Верховную Раду, но одержать победу на парламентских выборах не смог.
Он встречался с бастующими шахтерами Донбасса и передал их требования президенту Владимиру Зеленскому, после чего задолженность по зарплате шахтерам была полностью погашена.
Теперь будет трудиться в СНБО УкраиныФото: facebook.com
- Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! - написал Сергей Сивохо в фейсбуке в понедельник 21 октября.
Он не первый бывший комик, который трудится во властных структурах Украины. Помимо президента Владимира Зеленского, политиком стал Иван Баканов, руководитель "Студия квартал-95", он возглавил СБУ Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU