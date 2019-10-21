2019-10-21T16:22:33+03:00
В мире

КВНщик Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО Украины по вопросам Донбасса

Продюсер «Квартала 95» ранее пытался попасть в Верховную Раду
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Сивохо играл в команде КВН "Дрим тим"Сивохо играл в команде КВН "Дрим тим"Фото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины стал бывший КВНщик Сергей Сивохо. Он являлся продюсером «Квартала 95», в Украине считается известным актером, российский зритель его запомнил по номерам в КВН, один из самых популярных номеров команды «Дрим тим» - «Золушок».

Украинские СМИ пишут, что Сивохо пытался попасть в Верховную Раду, но одержать победу на парламентских выборах не смог.

Он встречался с бастующими шахтерами Донбасса и передал их требования президенту Владимиру Зеленскому, после чего задолженность по зарплате шахтерам была полностью погашена.

Теперь будет трудиться в СНБО Украины Фото: facebook.com

Теперь будет трудиться в СНБО УкраиныФото: facebook.com

- Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! - написал Сергей Сивохо в фейсбуке в понедельник 21 октября.

Он не первый бывший комик, который трудится во властных структурах Украины. Помимо президента Владимира Зеленского, политиком стал Иван Баканов, руководитель "Студия квартал-95", он возглавил СБУ Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главой президентского Совета по правам человека стал журналист Валерий Фадеев
В Дублине экстренно приземлился самолет из-за утечки химической жидкости
Путин обсудит по телефону с Макроном ситуацию в Сирии и Украине
Посольство России опровергло обвинения главы контрразведки Чехии в причастности к агентурной сети
Соотечественники, решившие переехать на родину, увидят знаковые места Алтайского края
В Совфеде уверены, что США не смогут ослабить российскую оборону
В Сирии американских военных забросали помидорами
Телеведущий Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннеса
В Минтруда прокомментировали сообщения о массовых сокращениях в России
Защита Ассанжа просит отложить слушания на три месяца
В Подмосковье откопали тела четырех жертв банды Шишкана
Айсен Николаев лидирует в медиарейтинге губернаторов ДФО
Лавров заявил о необходимости вписать курдов в конституцию Сирии
Авиадиспетчеров поздравили коллажем со сгоревшим Superjet-100
Минкульт Украины извинился за выступление хора Веревки и «Квартала 95»
Специалист назвала альтернативу антибиотикам
В Египте найдены десятки неизвестных саркофагов
Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу до 1%
В Лувре рассказали, почему «Мона Лиза» не приедет в Россию
На второй день Всемирных военных игр Россия завоевала 16 медалей
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о сбое на учениях "Гром-2019"
Младенцев предлагают освободить от платы за вывоз мусора
В Сирии остались без охраны 12 тюрем с боевиками
Дочь Валентины Талызиной рассказала из-за чего актриса попала в больницу
Рой Кин недоволен игроками «Манчестер Юнайтед»