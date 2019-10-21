2019-10-21T16:54:02+03:00
Политика

Путин обсудит по телефону с Макроном ситуацию в Сирии и Украине

Помощник президента по международным делам анонсировал переговоры 21 октября
Юлия САЛЬНИКОВА
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Эммануэль МакронЭммануэль МакронФото: REUTERS
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В понедельник 21 октября состоятся телефонные переговоры глав России и Франции. Об этом сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. Планируется, что главы стран обсудят те же темы, что затронул Владимир Путин в субботнем телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.

- Сегодня будет ещё один телефонный разговор у Путина, с президентом Франции (Эммануэлем) Макроном. Что объединяет разговоры с Меркель и Макроном, это две основные темы- Украина и Сирия, - приводит слова Юрия Юшакова РИА Новости

Ранее Эммануэль Макрон выступал против турецкой операции "Источник мира" в Сирии. Он выразил сожаление, что в Белом Доме приняли решение вывести свои войска и оставить курдов без поддержки.

На 22 октября назначены переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча состоится в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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