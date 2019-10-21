2019-10-21T19:56:19+03:00
Общество

В Москве пропала модель, подруга Алеси Кафельниковой

Друзья девушки просят через соцсети помочь ее найти
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Девушка не вернулась домой после работыДевушка не вернулась домой после работыФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Известная модель Алеся Кафельникова через Instagram попросила помочь найти подругу. Девушка по имени Анита после работы в воскресенье 20 октября не вернулась домой. Где она находится, ни друзья, ни члены семьи не знают. Родственники забили тревогу, потому что Анита перестала отвечать на звонки.

Кафельникова признается, что уже сутки близкие девушке люди ведут поиски, но никто не может сказать, где она находится.

- Все ищем ее, семья в шоке. Вчера после работы не вернулась домой, никто не может найти! – написала Алеся Кафельникова и разместила на своей странице в инсаграм телефон членов семьи Аниты. Она попросила связаться с близкими девушки тех, кто обладает хоть какой-то информацией, чтобы друзья смогли выйти на след пропавшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ФРГ предложили создать в Сирии международную зону безопасности
Путин обсудил с Макроном по телефону ситуацию в Сирии
Минобороны России направит в ЮАР два ракетоносца Ту-160
Посетительница автосалона разбилась при падении со второго яруса здания
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку «за отсутствие преданности»
Мать 21 ребенка, обещавшая больше не рожать, снова в положении
Источник: В авиакатастрофе погиб бывший украинский министр
В состав СПЧ вошел журналист Кирилл Вышинский
Пес доказал, что истории о собачьей преданности придуманы не просто так
В минобороны опровергли информацию о запуске ракет «Калибр» «не с первой попытки»
В России минимальные цены на водку могут поднять до 230 рублей
Число долларовых миллиардеров в России увеличилось за год в полтора раза
Главой президентского Совета по правам человека стал журналист Валерий Фадеев
В Дублине экстренно приземлился самолет из-за утечки химической жидкости
Путин обсудит по телефону с Макроном ситуацию в Сирии и Украине
Посольство России опровергло обвинения главы контрразведки Чехии в причастности к агентурной сети
Соотечественники, решившие переехать на родину, увидят знаковые места Алтайского края
В Совфеде уверены, что США не смогут ослабить российскую оборону