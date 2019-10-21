В Москве пропала модель, подруга Алеси Кафельниковой

СЕГОДНЯ 19:55 2019-10-21T19:56:19+03:00

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Известная модель Алеся Кафельникова через Instagram попросила помочь найти подругу. Девушка по имени Анита после работы в воскресенье 20 октября не вернулась домой. Где она находится, ни друзья, ни члены семьи не знают. Родственники забили тревогу, потому что Анита перестала отвечать на звонки.

Кафельникова признается, что уже сутки близкие девушке люди ведут поиски, но никто не может сказать, где она находится.

- Все ищем ее, семья в шоке. Вчера после работы не вернулась домой, никто не может найти! – написала Алеся Кафельникова и разместила на своей странице в инсаграм телефон членов семьи Аниты. Она попросила связаться с близкими девушки тех, кто обладает хоть какой-то информацией, чтобы друзья смогли выйти на след пропавшей.

ИСТОЧНИК KP.RU