"У меня биполярка": Алеся Кафельникова пытается вернуться к нормальной жизни

Алеся Кафельникова откровенно поделилась подробностями самых сложных моментов из своей жизни. Дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова несколько месяцев провела на Бали, где пыталась прийти в себя после проблем с запрещенными веществами.

О том, что со здоровьем Алеси Кафельниковой не все в порядке, было известно давно. Наркозависимость, депрессия, психозы отнимали у нее много физических и душевных сил. Модель сильно похудела, оставляла душераздирающие сообщения в соцсетях и прекратила общаться со своим знаменитым отцом. После лечения от наркотической зависимости девушка уехала на Бали, намереваясь никогда не возращаться в Россию. Однако спустя почти год Леся приехала в Москву.

kafelnikova_a Hey honey, I m almost ready

Девушке предложили участвовать на Неделе моды в Париже. "Я категорически не хотела возвращаться в Москву, была уверена, что это плохо кончится. На Бали я пришла в себя, стала новым человеком, наконец-то мое сознание очистилось", - поведала Алеся Кафельникова о перипетиях своей судьбы в интервью YouTube-каналу "Нежный редактор".

На ее наркозависимость очень сильно повлияла тусовка бывшего парня. Хотя сам рэпер Pharaoh, напротив, старался вытянуть ее. "Я решила отгородить себя от всех людей, которые мне давали наркотики. И даже если такие есть, я говорю «нет»", - призналась Кафельникова.

kafelnikova_a О том, что со здоровьем Алеси Кафельниковой не все в порядке, было известно давно

Пока девушка не до конца вернулась к нормальной жизни. Порой, она не может вспомнить какие-то события.

"Мне поставили психоз, у меня были полные крики. Я не чувствую физической боли, меня разрывает изнутри. У меня на теле куча синяков, вмятин... Мне не бывает больно, мне больно внутри. Бывает, что я хочу, чтобы мне было реально больно, я начинаю пытаться принести себе боль, но мне все равно не больно. И куча моих шрамов из-за того, что я просто ее не чувствую. Я сижу и думаю, когда же мне наконец-то будет больно, почему мое тело не хочет никак умирать?", - заявила модель.

Леся отметила, что жалеет о том, что пристрастилась к запрещенным веществам и тем самым ранила отца. Сейчас Кафельникова хочет, чтобы ее родитель был счастлив и не волновался за нее. "Я пока не хочу туда обратно. Почему пока? Я же не знаю, что буду завтра делать. Я не хочу больше обещать. Прямо сейчас я не употребляю, слежу за своим питанием, карьерой. Но я не могу сказать, что будет завтра, у меня биполярка", - заключила она..