21 Окт. 23:29 2019-10-22T00:40:46+03:00

Трамп заявил, что военные США уже десят лет находятся в Сирии Фото: REUTERS

По его словам, предполагалось, что американская армия пробудет в арабской республике около месяца

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Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные находятся в Сирии для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"* уже десять лет. При этом, как сказал глава Белого дома, изначально предполагалось, что армия страны пробудет там около 30 дней.

- Предполагалось, что они будут там в течение 30 дней. А они уже там в течение 10 лет – в Сирии. Десять лет. Предполагалось, что они войдут, нанесут быстрый удар по ИГ* и выйдут, - сказал американский лидер.

При этом, Трамп не объяснил почему он ведет отсчет таким образом. Ведь фактически борьба с запрещенной террористической группировкой на территории Сирии велась с 2014 года. А действовать ИГ* начал в арабской стране в 2013 году.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о начале вывода войск из Сирии. Их перебросили в Ирак.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

ИСТОЧНИК KP.RU