2019-10-22T11:28:14+03:00
В мире

Император Японии Нарухито официально взошел на престол

На церемонии присутствовали представители 174 стран мира
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Нарухито сменил на престоле своего отца АкихитоНарухито сменил на престоле своего отца АкихитоФото: REUTERS
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Император Японии Нарухито официально объявил о своем восхождении на престол, как того требует конституция страны и закон об императорском доме. Церемония интронизации состоялась во вторник, 22 октября, в "Сосновом зале" дворца в Токио.

Поздравить монарха пришли 400 представителей 174 стран и территорий со всего мира, а также около 1,6 тысячи местных жителей - члены правительства, бывшие министры, врачи, судьи, писатели, спортсмены, бизнесмены и др.

Нарухито пожелал счастья своему народу, а также мира всем остальным странам, и поклялся ответственно выполнять обязанности символа японского государства.

"Я искренне надеюсь, что Япония благодаря мудрости и непрерывным усилиям своего народа достигнет дальнейшего развития и внесет вклад в становление дружбы и мира в международном сообществе", - цитирует ТАСС императора.

Сайт kp.ru писал, что 85-летний отец Нарухито отрекся от престола из-за пожилого возраста и плохого самочувствия и передал титул своему старшему сыну. Такая смена императора произошла впервые более чем за 200 лет.

Император Нарухито: в Японии началась эра «Рейва».Новый японский император коронован на престол. Принц Нарухито стал 126-ым императором страны восходящего солнца. Трон Хризантемы является старейшей наследием монархии в мире - королевская мужская линия не прерывалась в течение четырнадцати веков. Сам Нарухито является прямым потомком первого японского императора Джиму, который правил около 660 г. н.э.

ИСТОЧНИК KP.RU

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