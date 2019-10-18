Власти Японии помилуют свыше 550 тысяч осужденных

СЕГОДНЯ 14:25 2019-10-18T14:42:25+03:00

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Правительство Японии восстановит в правах 550 тысяч бывших осужденных. Речь не идет о сокращении сроков или отмене приговоров - масштабная амнистия коснется лишь тех, кто был приговорен к штрафу за легкие правонарушения и выплатил его более трех лет назад.

Также в индивидуальном порядке будут помилованы порядка тысячи человек, которые не могут отбывать наказание в течение продолжительного времени из-за тяжелой болезни, или если они были ограничены после штрафа и теперь испытывают сложности при устройстве на работу.

Телеканал NHK поясняет, что амнистия приурочена к торжествам по случаю восшествия на престол нового императора Нарухито. Церемония интронизации 59-летнего монарха состоится 22 октября, и на ней будут присутствовать представители 174 стран.

Сайт kp.ru писал, что Нарухито был провозглашен императором Японии 1 мая 2019 года после того, как его 85-летний отец Акихито отрекся от престола. Это произошло впервые более чем за 200 лет. Монарх решил уйти на покой по состоянию здоровья и передать титул старшему сыну.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706442" frameborder="0"></iframe> Император Нарухито: в Японии началась эра «Рейва».Новый японский император коронован на престол. Принц Нарухито стал 126-ым императором страны восходящего солнца. Трон Хризантемы является старейшей наследием монархии в мире - королевская мужская линия не прерывалась в течение четырнадцати веков. Сам Нарухито является прямым потомком первого японского императора Джиму, который правил около 660 г. н.э.

ИСТОЧНИК KP.RU