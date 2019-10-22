Экипаж российского ледокола случайно подал сигнал бедствия
Норвежские службы уже успели развернуть спасательную операцию
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Российский ледокол "Тор" случайно подал сигнал бедствия у берегов Норвегии. Экипаж судна не испытывает никаких трудностей и следует по заданному маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
Сайт kp.ru писал, что норвежские службы, тем временем, успели развернуть целую спасательную операцию. Над ледоколом кружит вертолет, а в его сторону направляются буксирные суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU