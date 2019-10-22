2019-10-22T10:41:02+03:00
Происшествия

Экипаж российского ледокола случайно подал сигнал бедствия

Норвежские службы уже успели развернуть спасательную операцию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский ледокол "Тор" случайно подал сигнал бедствия у берегов Норвегии. Экипаж судна не испытывает никаких трудностей и следует по заданному маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Сайт kp.ru писал, что норвежские службы, тем временем, успели развернуть целую спасательную операцию. Над ледоколом кружит вертолет, а в его сторону направляются буксирные суда.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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