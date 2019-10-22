2019-10-22T11:36:12+03:00
Авто

Автоэксперт назвал причины падения спроса на бензин

Это может происходить из-за перехода на газ
Елена АКИМОВА
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Эксперты связывают снижение спроса на бензин с экономией россиянЭксперты связывают снижение спроса на бензин с экономией россиянФото: Иван ВИСЛОВ
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Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев назвал возможные причины, по которым спрос на бензин в России упал на 1 процент. Это может быть связано с переходом на альтернативные более дешевые виды топлива – газ и дизель.

- Это две составляющие, которые сейчас влияют на цены. Идет продвижение газомоторного топлива, автомобили стали более экономичны и люди стали чаще экономить. С одной стороны, те, кто экономят, будут меньше ездить, а с другой — они будут переходить на более дешевые виды топлива, — комментирует ФАН эксперт.

Ранее исследовательская группа «Петромаркет» и агентство «Аналитика товарных рынков» зафиксировали в 2019 году падение спроса на бензин на 1 %, что является рекордом за последние четыре года.

Среди возможных причин эксперты называют еще одну - снижение доходов россиян.

Реальные доходы граждан не растут, а эксплуатация личного автомобиля становится все более дорогим удовольствием. Цены на новые авто сильно поднялись несколько лет назад - после девальвации рубля. Плюс растут переменные расходы. Тот же бензин, по данным Росстата, в этом году подорожал на 2%, зато в прошлом прибавил почти 10%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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