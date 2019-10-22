Бывший президент США Джимми Картер попал в больницу с переломом таза

СЕГОДНЯ 15:09 2019-10-22T15:13:23+03:00

Он упал у себя в доме

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Экс-президент США госпитализирован с переломом таза. Как сообщает агентство Associated Press, Джимми Картер неудачно упал с воем доме, который находится в штате Джорджия. Родственники вызвали бригаду медиков в коттедж экс-политика. Картер проходит лечение в одной из американских клиник.

Пост президента он занимал один срок – четыре года, с 1977 п 1981 года. Картеру исполнилось 95 лет.

В 2015 году бывший глава Белого дома признался в интервью журналистам, что победил рак. Врачи поставили ему страшный диагноз дважды. У Картера был рак мозга и печени. Ему удалось справиться с болезнью. После окончания президентского срока он занялся миротворческой деятельностью в Азии и Африке, за что в итоге получил Нобелевскую премию «за усилия по улаживанию конфликтов».

ИСТОЧНИК KP.RU