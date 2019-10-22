На МКС у американских астронавтов сломались чайник и плита

СЕГОДНЯ 15:34 2019-10-22T15:39:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Американцы собираются в 2024 году отправиться на Луну, а в 2030 – покорить Марс, но пока вынуждены решать проблемы со сломанным электрочайником. В американском сегменте на МКС не работает прибор подогрева воды и плита. Во время трансляции НАСА командир МКС Лука Пармитано о бытовых проблемах у команды американских астронавтов.

Он объяснил, что теперь покорители космоса из США вынуждены обращаться за помощью к российским коллегам, чтобы подогреть еду. Причиной поломки стало короткое замыкание. Экипаж просит побыстрее решить проблему.

Накануне в НАСА заявили о том, что в вопросе покорения Луны, США рассчитывают на помощь других стран, в том числе России. Правда, в компании пока не знают, в чем именно заключается необходимая им помощь. Глава НАСА Джим Брайденстайн признался, что на Земле между Россией и США есть разногласия, но космос объединяет страны.

ИСТОЧНИК KP.RU