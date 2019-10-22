Нацбанк Украины выпустил монету с изображением пособников фашистов

СЕГОДНЯ 19:44 2019-10-22T19:47:26+03:00

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Национальный банк Украины выпустил монету, на которой изображен боец в головном уборе УПА (Украинской повстанческой армии, запрещенной в России). Эта организация в годы Второй Мировой войны действовала подпольно против советских солдат. Участников отряда считают помощниками фашистов.

Фотография монеты, номиналом 5 гривен, появилась на сайте Нацбанка Украины.

- Посвященная памяти героического подвига украинского народа во Второй мировой войне, освобождению Украины от нацистских оккупантов осенью 1944 года, памяти и примирению воинов, отдавших жизнь за Украину, -сказано в комментарии на сайте.

Заметил, что на монете изображен боец УПА депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

- Уважаемый Нацбанк, сообщите, пожалуйста, что, когда и каким образом освободила УПА* от нацистов. Ее там и рядом не стояло, - написал он в соцсети.

Ранее сайт kp.ru писал, что в украинских школах на уроках истории нацистов выставляют героями. Бывшие каратели получают такие же льготы от государства, что и солдаты, защищавшие СССР в годы войны.

ИСТОЧНИК KP.RU