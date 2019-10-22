2019-10-22T20:11:19+03:00
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи длились шесть с половиной часов

Президент России заявил, что Сирия должна быть освобождена от иностранного присутствия
Юлия САЛЬНИКОВА
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Встреча прошла по предложению Владимира ПутинаВстреча прошла по предложению Владимира ПутинаФото: REUTERS
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В Сочи завершились переговоры глав России и Турции. Главной темой беседы стало урегулирование сирийского конфликта. Напомним, 9 октября Турция начала спецоперацию «Источник мира», власти страны рассчитывали освободить территорию от террористов. США отказались участвовать в операции и вывели свои войска из Сирии. Но Трамп прислал в Анкару вице-президента. Договорились о пятидневном прекращении огня.

Чтобы обсудить дальнейшее развитие ситуации, Эрдоган прилетел в Сочи, где состоялись переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы стран общались 6,5 часов. Российский лидер по итогам переговоров объявил, что Сирия "должна быть освобождена от иностранного вмешательства". Решения, достигнутые в Сочи, озвучат министрам Турции и России.

- Сгодняшняя наша встреча позволит нам более подробно обсудить данную ситуацию, и это несомненно позволит обеспечить мир, - приводит слова турецкого лидера ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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