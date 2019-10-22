Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи длились шесть с половиной часов
В Сочи завершились переговоры глав России и Турции. Главной темой беседы стало урегулирование сирийского конфликта. Напомним, 9 октября Турция начала спецоперацию «Источник мира», власти страны рассчитывали освободить территорию от террористов. США отказались участвовать в операции и вывели свои войска из Сирии. Но Трамп прислал в Анкару вице-президента. Договорились о пятидневном прекращении огня.
Чтобы обсудить дальнейшее развитие ситуации, Эрдоган прилетел в Сочи, где состоялись переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы стран общались 6,5 часов. Российский лидер по итогам переговоров объявил, что Сирия "должна быть освобождена от иностранного вмешательства". Решения, достигнутые в Сочи, озвучат министрам Турции и России.
- Сгодняшняя наша встреча позволит нам более подробно обсудить данную ситуацию, и это несомненно позволит обеспечить мир, - приводит слова турецкого лидера ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU