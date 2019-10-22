Сенат США одобрил предложение Трампа о вступление Северной Македонии в НАТО

СЕГОДНЯ 20:41 2019-10-22T20:42:14+03:00

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Американские сенаторы одобрили предложение Трампа о вступлении Северной Македонии в НАТО. Протокол президент США подписал и передал в Сенат 29 апреля 2019 года. Тогда американский лидер указал, что Северная Македония является надежным партнером США в области безопасности, а потому ее членство в НАТО будет в интересах всемирной организации и штатов. Он даже предложил помощь сотрудников администрации президента, если такая потребуется Сенату для ратификации документа.

Спустя почти полгода сенат одобрил предложение главы государства. Как сообщает ТАСС, во вторник 22 октября состоялось голосование. Из 93 голосов – 90 оказались «за».

ИСТОЧНИК KP.RU