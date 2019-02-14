2019-02-14T10:38:32+03:00
Политика

Генсек ООН одобрил переименование Македонии в Северную Македонию

Антониу Гутерриш отметил, что соглашение между Афинами и Скопье показало эффективность диалога
Александр ДЖУМАЕВ
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал вступление в силу соглашения об официальном переименовании Македонии в Республику Северная МакедонияГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал вступление в силу соглашения об официальном переименовании Македонии в Республику Северная МакедонияФото: REUTERS
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал вступление в силу соглашения об официальном переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Об этом говорится в заявлении официального представителя главы организации Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь [ООН] получил официальное уведомление о вступлении в силу 12 февраля 2019 года Окончательного соглашения, которое свидетельствует о поддержке сторонами названия "Республика Северная Македония", - говорится в тексте документа.

По словам Дюжаррика, Антониу Гуттериш "приветствует достижение данного соглашения, которое урегулировало длительный спор между Афинами и Скопье и показало, что даже трудноразрешимые вопросы можно решить посредством диалога и проявления политической воли". Генсек ООН также призвал страны, входящие в ООН, а также региональные организации поддержать соглашение, заключенное Афинами и Скопье.

Процедура изменения названия Македонии на "Республика Северная Македония" завершилась во вторник, 12 февраля. Ранее сайт kp.ru также сообщал о подписании протокола о вступлении Македонии в НАТО.

Штурм парламента: в Македонии протестующие захватили здание заксобрания страны.Таким образом они выступили против избрания спикером этнического албанца Талата Джафери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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