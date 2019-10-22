Политика задержали в аэропорту с семью килограммами кокаина в протезе

СЕГОДНЯ 21:47 2019-10-22T21:49:51+03:00

Полицейские предложили ему помощь и даже усадили на кресло-каталку

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В аэропорту города Богата Колумбии задержали политика-инвалида с семью килограммами кокаина в протезе. Как сообщает Daily Mail, Виктор Уго Агудело являлся кандидатом в члены совета муниципалитета Ла-Унион колумбийского департамента Валье-дель-Каука.

В свободное от политики время, мужчина видимо занимался не очень законными вещами. Днем 7 октября он собирался вылететь во Франкфурт. Приехал в аэропорт. На мужчину с протезом ноги обратили внимание полицейские. Никто в инвалиде, который к тому же достаточно известный политик в городе, контрабандиста не увидел. Ему захотели помочь – предложили коляску, чтобы было удобнее проходить досмотр.

На контроле заподозрили неладное, в протезе находился какой-то посторонний предмет. Оказалось, посторонними были семь килограммов кокаина на сумму 175 тысяч долларов. Сенатор партии «Радикальные перемены», в которой состоял Виктор Уго, удивился, зачем вообще политику понадобилось покидать страну в разгар предвыборной кампании. В партии приняли решение исключить контрабандиста.

Ранее в Колумбии задержали пожилую женщину с 17 килограммами кокаина в инвалидной коляске.

ИСТОЧНИК KP.RU