Силуанов заявил, что в России зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут на 7%

СЕГОДНЯ 00:34 2019-10-23T00:34:06+03:00

По словам министра финансов РФ, бюджет будет составлен так, чтобы «инфляционный налог не съедал заработную плату», пенсию и сбережения

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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в 2020 году рост зарплат работников бюджетной сферы составит 7%. При этом увеличение инфляции прогнозируется на уровне 3 - 4%.

По словам Силуанова, бюджет в следующем году будет составлен так, чтобы «инфляционный налог не съедал заработную плату», пенсию и сбережения.

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ИСТОЧНИК KP.RU