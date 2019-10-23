Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Бутиной в РФ из США нет

СЕГОДНЯ 02:35 2019-10-23T02:35:57+03:00

Россиянка была задержана в Штатах в июле 2018 года и позднее осуждена по обвинению в работе незарегистрированным иностранным агентом

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Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения гражданки РФ Марии Бутиной в Россию из Штатов, где она отбывает наказание, нет. Однако он отметил, что могут возникнуть некоторые сложности.

Напомним, Бутина была задержана в США в июле прошлого года и позднее осуждена по обвинению в работе незарегистрированным иностранным агентом.

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ИСТОЧНИК KP.RU