Осужденную в США россиянку Марию Бутину перевели из СИЗО Александрии

СЕГОДНЯ 07:53 2019-05-11T07:53:17+03:00

Мария Бутина была арестована в США еще 15 июля 2018 года Фото: REUTERS

Американский адвокат нашей соотечественницы не знает, где сейчас находится его подзащитная

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Осужденную в США за «незарегистрированную деятельность в качестве иностранного агента» россиянку Марию Бутину в пятницу, 10 мая, перевели из следственного изолятора города Александрия (штат Вирджиния) в другую американскую тюрьму. Об этом сообщил журналистам адвокат Бутиной Роберт Дрисколл, однако он не знает, где сейчас находится его подзащитная.

«Я связался с руководством тюрьмы, ее там нет. Пока неизвестно, куда ее перевели», - сказал Дрисколл в беседе с ТАСС.

Напомним, задержанная еще в середине июля прошлого года Мария Бутина пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в участии в сговоре против США.

Как писал сайт kp.ru, 26 апреля нашу соотечественницу, которая провела за решеткой уже девять месяцев, приговорили к полутора годам тюрьмы и одобрили ее депортацию в России. Защита надеется, что девушка сможет вернуться домой к концу этого года. При этом сама Бутина сообщила о возможной подаче апелляции.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706321" frameborder="0"></iframe> Мария Бутина отвечает из тюрьмы на вопрос КП.

ИСТОЧНИК KP.RU