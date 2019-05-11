Осужденную в США россиянку Марию Бутину перевели из СИЗО Александрии
Осужденную в США за «незарегистрированную деятельность в качестве иностранного агента» россиянку Марию Бутину в пятницу, 10 мая, перевели из следственного изолятора города Александрия (штат Вирджиния) в другую американскую тюрьму. Об этом сообщил журналистам адвокат Бутиной Роберт Дрисколл, однако он не знает, где сейчас находится его подзащитная.
«Я связался с руководством тюрьмы, ее там нет. Пока неизвестно, куда ее перевели», - сказал Дрисколл в беседе с ТАСС.
Напомним, задержанная еще в середине июля прошлого года Мария Бутина пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в участии в сговоре против США.
Как писал сайт kp.ru, 26 апреля нашу соотечественницу, которая провела за решеткой уже девять месяцев, приговорили к полутора годам тюрьмы и одобрили ее депортацию в России. Защита надеется, что девушка сможет вернуться домой к концу этого года. При этом сама Бутина сообщила о возможной подаче апелляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU