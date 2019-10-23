Посол США на Украине дал показания в конгрессе

СЕГОДНЯ 02:43 2019-10-23T02:43:01+03:00

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Исполняющий обязанности американского посла на Украине Билл Тейлор дал показания в конгрессе. Он прокомментировал сообщения по поводу предполагаемого давления американского лидера Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.

- Условием для встречи (с Трампом), к которой стремился президент Зеленский, было расследование дела компании Burisma и предполагаемого вмешательства Украины в выборы в США 2016 года, - заявил Тейлор.

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ИСТОЧНИК KP.RU