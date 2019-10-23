Украинский посол раскритиковал Германию за непризнание "голодомора" геноцидом
Андрей Мельник подчеркнул, что аргументы правительства ФРГ "не выдерживают серьезной критики"
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Украинские СМИ сообщают, что посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал Берлин за отказ признать "голодомор" геноцидом.
Мельник заявил, что аргументы Германии по этому вопросу "не выдерживают серьезной критики".
Напомним, ранее госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот сообщил, что немецкое правительство не рассматривает массовую гибель жителей СССР в 1932-1933 годах как геноцид народа Украины.
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ИСТОЧНИК KP.RU