В Пентагоне сообщили о полете B-52, который сымитировал бомбардировку Крыма

СЕГОДНЯ 05:23 2019-10-23T05:23:24+03:00

Несколько стратегических бомбардировщиков ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем

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Представители командования вооруженными силами США в Европе сообщили, что пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС Штатов совершили тренировочный полет над Черным морем.

Полет прошел в рамках "интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами".

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ИСТОЧНИК KP.RU