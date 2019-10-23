2019-10-23T05:23:24+03:00
В мире

В Пентагоне сообщили о полете B-52, который сымитировал бомбардировку Крыма

Несколько стратегических бомбардировщиков ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Представители командования вооруженными силами США в Европе сообщили, что пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС Штатов совершили тренировочный полет над Черным морем.

Полет прошел в рамках "интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами".

новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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