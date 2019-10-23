В "Роскосмосе" заявили, что РФ готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"

СЕГОДНЯ 05:57 2019-10-23T05:57:23+03:00

Такой вариант возможен, если к октябрю 2020 года не будут готовы американские корабли

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Исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев заявил, что РФ готова обсуждать со Штатами предоставление одного места в корабле "Союз", летящем к МКС.Такой вариант возможен, если к октябрю 2020 года не будут готовы американские корабли.

- Тогда будем садиться и разговаривать, - лаконично подчеркнул Крикалев.

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ИСТОЧНИК KP.RU