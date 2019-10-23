2019-10-23T07:45:33+03:00
В мире

Жену Зеленского обвинили в неуважении к монархии и императору Японии

Первая леди Украины надела на интронизацию Нарухито платье желтого цвета
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Жену Зеленского обвинили в неуважении к монархии и императору ЯпонииЖену Зеленского обвинили в неуважении к монархии и императору ЯпонииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Жена президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фото с приема у императора Японии Нарухито. Пользователи соцсети раскритиковали наряд первой леди, обвинив ее в неуважение к монархии.

Для интронизации супруга украинского лидера выбрала платье и перчатки лимонного цвета. Именно цвет платья вызвал недовольство и недоумение пользователей.

«Нельзя было этот цвет платья брать! Это оскорбление монархов! Украине теперь от Японии ничего не светит», - написала Светлана Иванова.

Пользователь Facebook Lesia Tkach пояснила, что представители иностранных делегаций не могут себе позволить одеть вещи желтых оттенков на официальный прием в Японии. Такой вид означает неуважение к императору, или демонстрация связей с его семьей.

Напомним, в сентябре неоднозначную реакцию вызвало фото первой леди Украины с ежегодного обеда первых леди в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи ООН. Жена Зеленского пришла на обед в брючном костюме нежно-голубого цвета с жилеткой на голое тело. Некоторые пользователи восхищались нарядом и узнавали, где можно приобрести такой костюм. Другие же назвали нарушения дресс-кода официального мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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