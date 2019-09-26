Жена Зеленского появилась на обеде ООН в костюме на голое тело
Жена президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фото с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке во рамках сессии Генассамблеи ООН.
Для обеда супруга украинского лидера выбрала брючный костюм-тройку нежно-голубого цвета с жилеткой на голое тело.
Выбор Зеленской вызвал ажиотаж в социальной сети. В комментариях под фото пользователи соцсети начали не только восхищаться луком первой леди, но и узнавать, где можно приобрести такой костюм. Однако другие сочли, что она нарушила дресс-код официального мероприятия и использовала народные деньги на такой костюм.
«Вы все правы, самая красивая первая леди!» — подчеркнула пользователь под ником olgapotepukh.
«Несложно одеваться стильно за народные деньги», - отметил другой фолловеров
Напомним, ранее жители Великобритании раскритиковали Платья от Givenchy герцогини Сассекской Меган Маркл. Супругу принца Гарри назвали транжирой.
Первая леди Владимира Зеленского.Ревнивая, поёт, пишет для мужа речи. Мы решили побольше узнать о той, кто, возможно, станет первой леди Украины.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Иванка Трамп появилась в Генассамблее ООН без нижнего белья
Старшую дочь американского лидера обвинили в эпатаже и заклеймили позором (подробности)
В ТЕМУ
Елена Зеленская: Сама писала мужу сценарий роли президента в "Слуге народа"
Кто же такая первая леди Украины теперь? Какой она может стать, пока не ясно никому. Похоже, что даже самому Зеленскому (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU