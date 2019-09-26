Жена Зеленского появилась на обеде ООН в костюме на голое тело

СЕГОДНЯ 12:13 2019-09-26T12:13:59+03:00

Жена президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фото с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке Фото: Instagram.com

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Жена президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фото с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке во рамках сессии Генассамблеи ООН.

Для обеда супруга украинского лидера выбрала брючный костюм-тройку нежно-голубого цвета с жилеткой на голое тело.

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Выбор Зеленской вызвал ажиотаж в социальной сети. В комментариях под фото пользователи соцсети начали не только восхищаться луком первой леди, но и узнавать, где можно приобрести такой костюм. Однако другие сочли, что она нарушила дресс-код официального мероприятия и использовала народные деньги на такой костюм.

«Вы все правы, самая красивая первая леди!» — подчеркнула пользователь под ником olgapotepukh.

«Несложно одеваться стильно за народные деньги», - отметил другой фолловеров

olenazelenska_official Неможливо бути у Нью-Йорку та не в дв дати Метропол тен-музей!

Напомним, ранее жители Великобритании раскритиковали Платья от Givenchy герцогини Сассекской Меган Маркл. Супругу принца Гарри назвали транжирой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701537" frameborder="0"></iframe> Первая леди Владимира Зеленского.Ревнивая, поёт, пишет для мужа речи. Мы решили побольше узнать о той, кто, возможно, станет первой леди Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU