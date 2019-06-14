Что было не так в передаче Малышевой «про кретинов»

О еще одной передаче Малышевой, которая вызвала еще один скандал, я написал заметку — как мне казалось, понятную. Но, почитав отклики, большинство из которых сводится к недоумению: «чего до доктора докопались?!», понял, что надо объяснить еще раз. С минимумом эмоций, как можно суше. У меня нет медицинского образования, но все, что ниже, основано на комментариях экспертов, самостоятельном прочтении справочной литературы и общечеловеческих ценностях, которые я в целом разделяю. Фактологическая часть легко гуглится, при желании можно проверить.

Итак, медицинские диагнозы в России ставят согласно классификации МКБ-10 (международный классификатор болезней 10-го пересмотра). Степени умственной отсталости (УО) там отражены так: легкая, умеренная, тяжелая, глубокая. Умственная отсталость - это психиатрический диагноз. Раньше (в МКБ-9) использовались такие термины, как «дебильность», «имбецильность», «идиотия», но от них давно отказались — из-за постепенно возникшего и всем понятного оскорбительного контекста. Кретинизма среди степеней УО не было.

Фотографии кретинов я видел еще в детстве, в учебнике сестры-медика. Лет тридцать назад. С точки зрения современной медицины кретинизм - это устаревшее название врожденной йодистой недостаточности: так эта болезнь теперь называется в МКБ-10. Таким образом, врач или врач-телеведущий может говорить «кретинизм», «кретины», но уточняя, что это устаревший, исторический диагноз, от которого мировая медицина отказалась в силу общей гуманизации мирового сообщества.

Ну не говорят так больше. Человеческая цивилизация доразвивалась настолько, что люди договорились беречь чувства и достоинство больных и их близких, а диагнозы стали выносить в максимально нейтральных, эмоционально неконнотированых терминах.

Считать кретинизм (эндокринологическую болезнь) степенью УО, как это сделала Малышева, - это ошибка, очевидная даже для меня. Да, при кретинизме, как правило, бывает УО (то есть психическое расстройство) — об этом в любом справочнике написано, но у УО есть своя четкая классификация (см. выше), и кретинизма там нет. Больных с врожденной йодистой недостаточностью описывают с помощью двух классов болезней: эндокринологических и психиатрических.

Таким образом, Малышева неправа трижды: 1) она назвала кретинизм степенью умственной отсталости, что неправда; 2) использовала устаревший, а ныне оскорбительный термин, без каких-либо оговорок, тем самым нарушив основы врачебной деонтологии (то есть учения об этике). 3). Она в какой-то степени высмеяла больных людей, противопоставив их здоровым («иначе мы были бы тут отбитые хором» - ее фраза, «отбитые хором» - это ее синоним слова «кретины»).

Теперь о популярной среди части наших читателей позиции «идиоты от толерантных терминов не становятся не-идиотами», «а как еще этих кретинов называть?».

В последнее время Россия проделала большой путь в деле отношения к людям с теми или иными нарушениями развития. Грубо говоря, увидев ребенка с синдромом Дауна или ДЦП, или тяжелого аутиста, уже мало кто показывает на него пальцем и ржет, как было совсем недавно.

Все больше людей понимает, что люди с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья), в том числе ментальные инвалиды, имеют право на качественную и счастливую жизнь. Немало, хоть и не так быстро, как хотелось бы, и со скрипом, но делает в этом направлении государство. Делает в сотрудничестве и, я бы сказал, под давлением различных общественных организаций, родительских сообществ. Идет многолетняя, кропотливая, трудная работа. Часть этой работы — объяснять здоровым людям, что бояться инвалидов не надо, что видеть их - не страшно, что общаться с ними — не больно, что поддерживать их — просто улыбкой, приятно. Что мы можем существовать рядом и никому от этого плохо не будет.

Своим маленьким сюжетом в передаче Елена Малышева расковыряла палкой чувство страха в людях, которые еще мало знают об инвалидах, боятся их. Эти страхи выливаются в бесчисленные комментарии у нас на сайте типа «у нормальных инвалиды не родятся, бухать надо было меньше»; «сидят на шее у государства, смысл на них деньги тратить».

И в этом главная вина и, если хотите, моральное преступление Елены Васильевны Малышевой. Вот почему даже главный психиатр Минздрава РФ Евгений Брюн деликатно признает, что Малышева «говорила с некоторым жаргонизмом», а уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович вообще требует извинений.

Хочется верить, что она это сделала неумышленно. Что профессора Малышеву с ее колоссальным опытом в деле просвещения слегка занесло на повороте в чрезмерной тяге к наглядности. Что теперь-то она понимает, что даже заставка сюжета — фраза «Откуда берутся кретины?» на фоне милого младенца - это чудовищно, что так нельзя. Что так, через скандалы и бурные общественные дискуссии, мы постепенно осознаем, что здоровье у людей разное, но право на жизнь, человеческое достоинство и уважение у всех одинаковое.

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