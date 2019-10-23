2019-10-23T13:08:23+03:00
Политика

Российский Су-27 сопроводил американский B-52, который сымитировал бомбардировку Крыма

Ранее в Пентагоне сообщили, что полет выполнялся в рамках «интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Российский Су-27 сопроводил американский B-52, который сымитировал бомбардировку КрымаРоссийский Су-27 сопроводил американский B-52, который сымитировал бомбардировку КрымаФото: REUTERS
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Российский истребитель Су-27 встретил и сопроводил американский бомбардировщик B-52H Stratofortress, который совершал тренировочный полет над Черным морем 19 октября. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Приблизившись к государственной границе РФ, бомбардировщик был встречен российским истребителем Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа», — цитирует «РИА Новости» сообщение военного ведомства.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, 23 октября представители командования вооруженными силами Соединённых Штатов в Европе сообщили о тренировочном полете. Пентагоне сообщили, что полет выполнялся в рамках «интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами».

В ходе 12-часового полета была проведена совместная тренировка с военными Румынии, Украины и Грузии. Один из американских боевых самолетов приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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