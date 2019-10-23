Из Болгарии в Британию приехал грузовик с 39 трупами

СЕГОДНЯ 13:31 2019-10-23T13:31:43+03:00

Из Болгарии в Британию приехал грузовик с 39 телами Фото: REUTERS

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В городе Грейс в графстве Эссекс правоохранительные органы обнаружили 39 тел в прицепе грузовика, следовавшего из Болгарии.

«Нам поступил вызов от службы скорой помощи после обнаружения прицепа с людьми внутри <...> Экстренные службы констатировали смерть 39 человек. По предварительным данным, среди погибших 38 взрослых и один подросток», - сказано в заявлении полиции.

Старший офицер Эндрю Маринер сообщил об аресте водителя грузовика. 25-летний мужчина из Северной Ирландии остается под стражей в полиции, и дает показания.

Офицер заявил, что правоохранительные органы находятся в процессе опознания жертв, но предположил, что «это может быть длительный процесс». Он подчеркнул, что для ускорения работы полиция Эссекса тесно сотрудничает с Болгарией.

В МИД Болгарии сообщили, что «находятся в контакте с местными властями и проверяет этот случай». Однако в дипведомстве отметили, что не имеют детальной информации об этом происшествии.

Напомним, что накануне в Великобритании произошло другое происшествие. В аэропорту Хитроу в Лондоне произошло во время посадки самолета авиакомпании Kenya Airways из отсека шасси выпало тело безбилетного пассажира.

ИСТОЧНИК KP.RU