2019-10-23T14:31:18+03:00
В мире

Власти Гонконга приняли решение окончательно отозвать законопроект об экстрадиции

Глава администрации города рассказала о планах диалога с обществом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Власти Гонконга приняли решение окончательно отозвали законопроект об экстрадицииВласти Гонконга приняли решение окончательно отозвали законопроект об экстрадицииФото: REUTERS
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Власти Гонконга окончательно отзывают законопроект об экстрадиции на материковый Китай. Об этом сообщила глава администрации Гонконга Кэрри Лэм

Политик также анонсировала проведение диалога с представителями общественности города для устранения недовольства среди жителей.

«Представители всех слоев общества с разными позициями и опытом приглашаются поделиться своими взглядами и выразить свои претензии и недовольство. Мы должны найти способы устранения недовольства в обществе и найти решение», - заявила Лэм.

Напомним, протесты начались после попытки городского правительства принять закон об экстрадиции. Демонстрации быстро переросли в беспорядки. Правительство города уже пыталось организовать политический диалог с городскими жителями. Однако, 20 октября произошли новые стычки с полицией. Участники антиправительственного митинга кидали бутылки с зажигательной смесью в метро, громили магазины.

Столкновение полиции с митингующими в Гонконге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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