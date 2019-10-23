Власти Гонконга приняли решение окончательно отозвать законопроект об экстрадиции
Власти Гонконга окончательно отзывают законопроект об экстрадиции на материковый Китай. Об этом сообщила глава администрации Гонконга Кэрри Лэм
Политик также анонсировала проведение диалога с представителями общественности города для устранения недовольства среди жителей.
«Представители всех слоев общества с разными позициями и опытом приглашаются поделиться своими взглядами и выразить свои претензии и недовольство. Мы должны найти способы устранения недовольства в обществе и найти решение», - заявила Лэм.
Напомним, протесты начались после попытки городского правительства принять закон об экстрадиции. Демонстрации быстро переросли в беспорядки. Правительство города уже пыталось организовать политический диалог с городскими жителями. Однако, 20 октября произошли новые стычки с полицией. Участники антиправительственного митинга кидали бутылки с зажигательной смесью в метро, громили магазины.
Столкновение полиции с митингующими в Гонконге.
ИСТОЧНИК KP.RU