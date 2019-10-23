Власти Гонконга приняли решение окончательно отозвать законопроект об экстрадиции

СЕГОДНЯ 14:31 2019-10-23T14:31:18+03:00

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Власти Гонконга окончательно отзывают законопроект об экстрадиции на материковый Китай. Об этом сообщила глава администрации Гонконга Кэрри Лэм

Политик также анонсировала проведение диалога с представителями общественности города для устранения недовольства среди жителей.

«Представители всех слоев общества с разными позициями и опытом приглашаются поделиться своими взглядами и выразить свои претензии и недовольство. Мы должны найти способы устранения недовольства в обществе и найти решение», - заявила Лэм.

Напомним, протесты начались после попытки городского правительства принять закон об экстрадиции. Демонстрации быстро переросли в беспорядки. Правительство города уже пыталось организовать политический диалог с городскими жителями. Однако, 20 октября произошли новые стычки с полицией. Участники антиправительственного митинга кидали бутылки с зажигательной смесью в метро, громили магазины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/729159" frameborder="0"></iframe> Столкновение полиции с митингующими в Гонконге.

ИСТОЧНИК KP.RU