2019-10-23T17:03:00+03:00
В мире

CNN: США оказались унижены из-за подписания между Россией и Сирией меморандума

Журналисты телеканала написали, что в этой истории «США – самый большой неудачник»
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Сочи подписали меморандумВ Сочи подписали меморандумФото: Александр КОЦ
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Американские журналисты телеканала CNN заявили, что меморандум о взаимопонимании между Россией и Турцией унижает США. Во вторник 22 октября в Сочи состоялись переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. За закрытыми дверьми лидеры стран беседовали 6,5 часов. Итогом встречи стало подписание документа, согласно которому Россия и Турция объявляют о готовности защищать территории от террористов, российские военные переходят в режим патрулирования территорий Сирии на границе с Турцией.

В CNN вышел материал с заголовком «США – самый большой неудачник».

- Крупнейший геополитический неудачник в этой сделке - Вашингтон. Быстрый вывод американских войск, оставивших курдов под угрозой, был подарком для Путина: российские журналисты, бродящие по недавно заброшенным военным базам США, воспользовались моментом, - сказано в тексте статьи.

Сделка, - уверены американские журналисты, добавила унижения США. Они привдят комментарий Сергея Шойгу, министр обороны России.

- Он фактически заявил, что американцам пора покинуть Сирию, - сообщают CNN.

ИСТОЧНИК KP.RU

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