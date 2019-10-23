CNN: США оказались унижены из-за подписания между Россией и Сирией меморандума
Американские журналисты телеканала CNN заявили, что меморандум о взаимопонимании между Россией и Турцией унижает США. Во вторник 22 октября в Сочи состоялись переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. За закрытыми дверьми лидеры стран беседовали 6,5 часов. Итогом встречи стало подписание документа, согласно которому Россия и Турция объявляют о готовности защищать территории от террористов, российские военные переходят в режим патрулирования территорий Сирии на границе с Турцией.
В CNN вышел материал с заголовком «США – самый большой неудачник».
- Крупнейший геополитический неудачник в этой сделке - Вашингтон. Быстрый вывод американских войск, оставивших курдов под угрозой, был подарком для Путина: российские журналисты, бродящие по недавно заброшенным военным базам США, воспользовались моментом, - сказано в тексте статьи.
Сделка, - уверены американские журналисты, добавила унижения США. Они привдят комментарий Сергея Шойгу, министр обороны России.
- Он фактически заявил, что американцам пора покинуть Сирию, - сообщают CNN.
ИСТОЧНИК KP.RU