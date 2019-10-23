К чему приведет приведет договоренность Путина и Эрдогана о прекращении военной операции Турции в Сирии

В ночь на среду Алеппо не спал. Колонны машин, врубив музыку на полную и оперившись национальными флагами катались по городу, празднуя договоренности между Путиным и Эрдоганом, которые возвращают Сирии почти 30 процентов территорий и прекращают боевые действия на северо-востоке страны. Асад уже заявил, что поддерживает подписанный меморандум и готов направить сирийских пограничников на северо-восток страны. А утром в среду колонна российской военной полиции выдвинулась из Манбиджа в сторону приграничного Кобани. Согласно меморандуму, после вывода всех курдских подразделений из этого региона, россияне будут патрулировать приграничные районы.

Колонна из «Тигров» и «Тайфунов» медленно проехала через Кобани, сопровождаемая кавалькадой мотоциклистов, которые ехали рядом и махали руками. Высыпавшие на улицу школьники сначала с недоверием смотрели на нашу процессию, но потом кого-то из них осенило: «Рус! Рус!» «Друзья! Друзья!» скандировали дети.

Выехав из города колонна пошла вдоль границы на запад, поднявшись на одну из погранзастав.

- Сегодня, согласно достигнутым ранее договоренностям между главами Российской Федерации и Турции, с 12:00 наша военная полиция приступила к патрулированию вдоль границу, - заявил приехавший на рекогносцировку представитель командования российской группировки Игорь Серицкий. - На этой базе будет размещено подразделение военной полиции, которое будет осуществлять патрулирование.

Представитель командования российской группировки Игорь СерицкийФото: Александр КОЦ

Как сообщили ранее в Минобороны, российские военные «будут оказывать помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также окажут содействие выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы». Эти действия прописаны в меморандуме, принятом на встрече Путина и Эрдогана во вторник. «Теперь Турция будет на юге граничит с Россией», - пошутил мой знакомый сирийский журналист.

Стороны подписали меморандум, фактически завершающий военную операцию Анкары в арабской республикеФото: REUTERS

1. О чем договорились

Фактически под контролем Турции остается участок от Тель Абьяда до Рас эль-Айна. Это 120 километров вдоль границы и на 30 километров вглубь. Очевидно, в ближайшее время Эрдоган выведет свои войска из этой зоны, оставив там подконтрольные Анкаре отряды боевиков. Плюс на протяжении всей границы формируется 10-километровая зона безопасности, над которой не будет контроля Анкары. Однако патрулирование ее будет проводиться совместно - турками и россиянами. Собственно, эта опция позволила Эрдогану сохранить лицо, но главное - остановить военную операцию. Это, конечно, не 480 желаемых километров шириной в 30, но позволяет закрепиться на трассе М-4, идущей от Алеппо до границы с Ираком.

Колонна из «Тигров» и «Тайфунов» медленно проехала через Кобани, сопровождаемая кавалькадой мотоциклистовФото: Александр КОЦ

2. Что получила Турция

На занятых территориях Эрдоган наверняка постарается решить вопрос с беженцами, наводнившими Турцию. По самым скромным прикидкам, из северо-восточных районов Сирии бежали около 3 миллионов человек. Изначально в Анкаре планировали расселить их в буферной зоне вдоль всей границы. Сейчас же у Эрдогана есть только 120 километров. Однако, еще не факт, что большинство беженцев захочет вернуться. Кто-то уже обжился на турецкой территории, кто-то не захочет отказываться от пособий и других «привилегий». Впрочем, у Анкары всегда есть законные рычаги влияния на беженцев - можно же просто не продлить статус.

3. Что получила Сирия

Во-первых, контроль над территориями, которые казались утраченными навсегда. Потому что мало кто верил, что американцы, застолбив свои зоны влияния в Сирии, откажутся от них. Поэтому даже еще месяц назад мысль о выходе на северо-восточные границы казался фантастикой. Сегодня же можно говорить о том, что Асад благодаря российской дипломатии сшивает трещавшую по швам страну.

Во-вторых, Дамаск возвращает лояльное правительству арабское население, которым последние годы управляет курдское меньшинство.

Россияне будут патрулировать приграничные районыФото: Александр КОЦ

В-третьих, при грамотной политике примирения, получает мощные боевые формирования курдов, которые при правильной работе с ними становятся союзниками правительственных сил.

Остается неясной судьба нефтяных полей Заевфратья. Турция до них не дошла, поэтому в подписанном меморандуме об углеводородах нет ни слова. Между тем, в Вашингтоне уже высказываются идеи оставить небольшой контингент американских военных в районе нефтяных месторождений - «для помощи курдам в охране инфраструктуры». Очевидно, Дамаск считает, что и сам справится с этой задачей.

4. Что получили курды

На самом деле, по сравнению с сирийской армией, курдские формирования выглядят более собранно. И ведь во время операции против ИГИЛ они действительно решали сложнейшие задачи, зарекомендовав себя бесстрашными воинами. Этого качества у них не отнять. Но они выбрали не того союзника. И вместо того, чтобы помогать своей стране, решили обособиться. Сегодня, благодаря России, курды не получат этногеноцид, который Турция им непременно бы устроила. Какими бы личными качествами ни обладали бойцы СДС или РПК, противопоставить регулярной армии с авиацией им было бы нечего.

Полицейский пост курдовФото: Александр КОЦ

5. Что получила Россия.

Россия смещает центр принятия решений на Ближнем Востоке в свою сторону, решая тяжелейшую военно-политическую головоломку без применения силы. И таким образом переигрывая вчистую США, привыкших «решать вопросы» «гуманитарными бомбардировками», подкупом и обещаниями, которые можно не сдерживать. Вместе с миром и сирийскими территориями Москва возвращает себе статус лидера в сложнейшем регионе, с которым нельзя не считаться. А это имиджевые вещи, которые не оцениваются в долларовом эквиваленте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/739630" frameborder="0"></iframe> Генерал-лейтенант Игорь Серицкий, представитель командования российской группировки.Александр КОЦ

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