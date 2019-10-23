В Чехии вандалы облили краской памятник Красной Армии

СЕГОДНЯ 17:32 2019-10-23T17:35:29+03:00

Мэр города Острава осудил виновников и сообщил, что власти уже занимаются очисткой монумента

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В чешском городе Острава неизвестные облили красной краской памятник Красной Армии. Первым увидел испачканный монумент местный житель, он сообщил в полицию. Известно, что вандалы также успели нанести на памятник надпись «Будапешт 1956» и венгерский флаг. Всю эту ситуацию осудил мэр города Томаш Мацура. Он написал в твиттер, что власти уже занимаются очищением монумента:

- Некоторые «герои» облили краской под покровом тьмы Мемориала Красной Армии в парке Комениуса. Мне стыдно за них! Они показали свою трусость, невежество в истории и неуважение к солдатам, павшим при освобождении Остравы и чьи останки хранятся здесь., - написал мэр города в соцсетях.

Памятник установлен в Острава в 1946 году, в первую годовщину победы над фашистской Германией.

Ранее вандалы совершали неоднократно попытки испортить памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. В итоге власти предложили перенеси монумент с площади Интербригады в музей.

ИСТОЧНИК KP.RU