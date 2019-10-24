2019-10-24T10:08:51+03:00
Общество

В Минкомсвязи объяснили, законно ли пользоваться Telegram

Мессенджер с апреля 2018 года по решению суда блокирует Роскомнадзор
Юлия САЛЬНИКОВА
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Телеграм блокировали в 2018 годуТелеграм блокировали в 2018 годуФото: REUTERS
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В Минкомсязи объяснили ситуацию с блокировкой Telegram. Напомним, 13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке мессенджера на территории России. С заявлением в высшую инстанцию обратились специалисты Роскомнадзора.

В ведомстве, а также ФСБ, объяснили, что мессенджер нарушает Российское законодательство. Вопросы возникли к так называемым «секретным чатам», ключа от которых нет даже у администрации Telegram. Потому мессенджер может создать условия для незаконной переписки, в том числе им могут воспользоваться при подготовке терактов

- Решение о блокировке сервиса технического не означает запрет на пользование этим сервисом, - приводит комментарий замглавы Минкомсвязи Алексея Волина РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента, Дмитрий Песков, сказал, что ограничить доступ к мессенджеру «технически непросто».

ИСТОЧНИК KP.RU

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